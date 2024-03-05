Лавров заявил, что Германия якобы поддерживает отправку западных войск в Украину.

Перехват секретных переговоров немецких военнослужащих о поставках ракет Taurus Украине вызвал в ФРГ политическую бурю и серьезную озабоченность вопросом безопасности правительственной связи.

Также эта ситуация возобновила споры о том, стоит ли Германии передавать Украине свои ракеты, пишет газета Financial Times. Заместитель пресс-секретаря правительства Вольфганг Бюхнер назвал заявления Москвы о том, что Берлин готовит нападение на РФ, "позорной российской пропагандой".

Экс-атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве Джон Форман назвал нежелание канцлера Олафа Шольца отправить Киеву "Taurus" еще одним примером того, что тот "следовал, а не вел", когда речь шла о войне в Украине. "Сочетание политической осторожности, нерешительности и самодовольства Германии привело нас к тому, что мы имеем", - сказал Форман.

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Пресс-секретарь британского премьера Риши Сунака сказал журналистам, что Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине ракеты дальнего радиуса действия, и она призывает союзников сделать то же самое.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запись свидетельствует о поддержке Германий отправки западных войск в Украину. "Немецкие политики обеспокоены утечкой информации в Интернете и безопасностью своих разговоров. То есть тот факт, что немецкое оружие и вспомогательный персонал готовятся к нападению на Россию [...], их не удивляет", - сказал он.

В министерстве иностранных дел Германии считают, что РФ использует этот перехват для поддержки нарратива об агрессивном Западе и для отвлечения внимания от того, что именно Россия уже более двух лет ведет агрессивную войну против Украины.

Перехват разговора по Taurus: что известно

Напомним, на пршлйой неделе российские пропагандисты опубликовали запись разговора представителей военно-воздушных сил ФРГ, в котором обсуждалась возможность передачи Украине ракет Taurus, а также использования этих ракет для удара по Крымскому мосту.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал публикацию этого разговора российской гибридной атакой, проведенной дл того, чтобы "подорвать решимость" союзников. Он поручил расследовать инцидент.

Представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что немцев "не денацифицировали до конца".

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