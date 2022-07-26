Без необходимых продуктов питания рискуют остаться "те, кто больше всего страдает наиболее острой нехваткой продовольственной безопасности".

Соединенные Штаты считают, что Россия намеренно пытается не допустить экспорт зерна из украинских портов в Черном море "тем, кто больше всего страдает наиболее острой нехваткой продовольственной безопасности".

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс, информирует "Голос Америки".

"До блокады Украина экспортировала около 6 миллионов тонн зерна в месяц, а сейчас она даже близко не приближается к этим цифрам", - отметил Нед Прайс.

В Госдепе считают, что удары по Одесскому порту были нарушением не только тех обязательств, которые взяла на себя Россия во время подписания соглашения о разблокировании порта в Стамбуле, но и "гуманитарных обязательств".

"Это подтверждает, что Москва продолжает вести себя таким образом, что намеренно пытается не допустить очень нужны продукты питания беднейших людей в мире, тех, кто страдает острейшим недостатком пищевой безопасности, который усилил российское вторжение в Украину", – сказал представитель Госдепартамента.

Несмотря на ненадежность поведения России, США будут сотрудничать с партнерами по этому соглашению, Украиной, ООН и Турцией для того, чтобы обеспечить возможность вывоза зерна и удобрений из украинских портов, отметил Прайс. По его убеждению, первые поставки начнутся в ближайшие дни, поскольку РФ "подверглась давлению со всего мира".

Как известно, 22 июля Украина, Турция, Россия и Организация Объединенных Наций подписали договор для экспорта зерна из украинских портов.

Уже утром 23 июля российские войска ракетами атаковали Одессу, ударив по морскому торговому порту.

Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что россияне попали туда, где хранилось зерно.

В МИД Украины назвали обстрел порта Одессы плевком Путина в лицо президенту Турции и генсеку ООН.

В тот же день в Минобороны Турции заявили, что Россия заверила их в непричастности к обстрелу порта.

Однако позже Минобороны РФ подтвердило удары по порту, заявив, что они якобы атаковали судоремонтный завод.

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