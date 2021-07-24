Показатели доверия президента в будущем, вероятнее всего, будет и дальше падать.

Рейтинг Джо Байдена с начала президентства в США в июле снизился с 56% до 50%. До этого его уровень поддержки не демонстрировал значительных колебаний. И текущий показатель является самым низким в настоящее время.

Об этом говорится в данных опроса 6-21 июля Американского института исследования общественного мнения имени Геллапа.

45% взрослого населения США не одобряют действия Байдена. Это происходило в то время, как прогресс с борьбой с пандемией застопорился, объясняют социологи.

Рейтинг Байдена отмечен крайней партийной поляризацией, которая в последние годы стала в США нормой. На сегодня 90% демократов, 12% республиканцев и 48% не поддерживающих ни одну из партий одобряют действия Байдена.

Читайте такжеPolitico: США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2"В течение последних трех месяцев Байдена поддерживали в среднем 53,3% опрошенных, что немного н.иже среднего показателя за первый квартал (56,0%).

В то же время рейтинг Байдена выше рейтинга предыдущих президентов США за указанный период – Билла Клинтона (44,0%) и Дональда Трампа (38,8%). Единственный глава США с выгодным процентом доверия был Барак Обама (62,0%).

Снижение среднего показателя рейтинга Байдена примерно на 3% между первым и вторым кварталами является типичной чертой для президентов современной истории США, добавляют социологи.

При этом специалисты прогнозируют, что показатели доверия президента в будущем, вероятнее всего, будет падать в течение III квартала президентского срока. Например, так в свое время произошло с Обамой – люди были недовольны безработным положением и неоднозначным проведением реформы в сфере здравоохранения.

Социологи отмечают, что, учитывая тенденцию падения доверия, у Байдена завершился "медовый месяц" на посту главы государства. Любые дальнейшие изменения будут зависеть, в частности, от одобрения его действий демократами и не поддерживающими ни одну из партий. Именно это произошло и сейчас, когда обе группы менее позитивно настроены к Байдену.

Автор: Яна Ставская