В Исландии снова проснулся вулкан Фаградальсфьядль. Он находится примерно в 40 километрах от столицы Исландии - Рейкьявика.
Об этом сообщает ТСН.
Столб дыма и пламя смог заснять один из туристов, который находился неподалеку.
Вулкан Фаградальсфьядль впервые за 800 лет проснулся в марте текущего года. С тех пор он то затихает, то просыпается.
Читайте такжеГигантский столб огня на воде: в Каспийском море произошел мощный взрыв (видео)В то же время ученые не считают вулкан опасным. По их словам, к катастрофе он не приведет, поэтому все желающие могут его посетить.
Всего на вулкане уже 260 тысяч человек. Туристы устраивают пикники и делают эффектные фото на фоне адской картины.
Как ранее сообщал УНИАН, извержение вулкана началось в марте и продолжалось в течение нескольких недель. Это место привлекло множество туристов, которые устраивают здесь пикники и даже время от времени играют в волейбол.
Владельцы участка, на котором находится Фаградальсфьядль, решили его продать. При этом покупатели нашлись достаточно быстро.
Позже благодаря новой системе наблюдения ученые рассмотрели вулкан через облака пыли и пепла.