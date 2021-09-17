Вулкан находится примерно в 40 километрах от столицы страны.

В Исландии снова проснулся вулкан Фаградальсфьядль. Он находится примерно в 40 километрах от столицы Исландии - Рейкьявика.

Об этом сообщает ТСН.

Столб дыма и пламя смог заснять один из туристов, который находился неподалеку.

Вулкан Фаградальсфьядль впервые за 800 лет проснулся в марте текущего года. С тех пор он то затихает, то просыпается.

Читайте такжеГигантский столб огня на воде: в Каспийском море произошел мощный взрыв (видео)В то же время ученые не считают вулкан опасным. По их словам, к катастрофе он не приведет, поэтому все желающие могут его посетить.

Всего на вулкане уже 260 тысяч человек. Туристы устраивают пикники и делают эффектные фото на фоне адской картины.

Как ранее сообщал УНИАН, извержение вулкана началось в марте и продолжалось в течение нескольких недель. Это место привлекло множество туристов, которые устраивают здесь пикники и даже время от времени играют в волейбол.

Владельцы участка, на котором находится Фаградальсфьядль, решили его продать. При этом покупатели нашлись достаточно быстро.

Позже благодаря новой системе наблюдения ученые рассмотрели вулкан через облака пыли и пепла.

Автор: Анастасия Горбачева