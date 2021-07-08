Вулкан Фаградальсфьядль наблюдали из космоса.

Ученые благодаря спутникам смогли наблюдать за извержением исландского вулкана с непроизносимым названием Фаградальсфьядль.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, благодаря новой системе наблюдения стало возможным рассмотреть объекты через облака даже ночью, когда целевая область темна.

По данным агентства, это позволило проследить, как раскаленная порода растекается от жерла.

Напомним, ранее сообщалось, что этот вулкан был выставлен на продажу. Уже нашлись покупатели. Вулкан привлекает множество туристов, которые устраивают здесь пикники и даже время от времени играют в волейбол.

Ожидается, что потенциальные покупатели смогут заработать на туристическом потенциале этого места.

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Автор: Екатерина Лиманская