Покупатели на такой необычный "товар" уже нашлись.

Извергающийся вулкан в Исландии с непроизносимым названием Фаградалсфьялле выставлен на продажу. Более того, уже нашлись покупатели.

Об этом сообщает Forbes.

Как сообщается, район извержения на полуострове Рейкьянес к западу от столицы исландии находится на частной земле, принадлежащей ассоциации землевладельцев, насчитывающей около 20 человек.

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Председатель ассоциации сообщил, что они получили запросы от риэлторов и других заинтересованных сторон, и несколько предложений уже находятся на рассмотрении.

"Сейчас это, должно быть, самая горячая земля в стране", - пошутил он, добавив, что землевладельцы готовы продать участок по подходящей цене.

Как сообщается, извержение этого вулкана началось в марте и продолжалось в течение нескольких недель. Это место привлекает множество туристов, которые устраивают здесь пикники и даже время от времени играют в волейбол.

Ожидается, что потенциальные покупатели смогут заработать на туристическом потенциале этого места.

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Автор: Екатерина Лиманская