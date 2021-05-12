Извергающийся вулкан в Исландии с непроизносимым названием Фаградалсфьялле выставлен на продажу. Более того, уже нашлись покупатели.
Об этом сообщает Forbes.
Как сообщается, район извержения на полуострове Рейкьянес к западу от столицы исландии находится на частной земле, принадлежащей ассоциации землевладельцев, насчитывающей около 20 человек.
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Председатель ассоциации сообщил, что они получили запросы от риэлторов и других заинтересованных сторон, и несколько предложений уже находятся на рассмотрении.
"Сейчас это, должно быть, самая горячая земля в стране", - пошутил он, добавив, что землевладельцы готовы продать участок по подходящей цене.
Как сообщается, извержение этого вулкана началось в марте и продолжалось в течение нескольких недель. Это место привлекает множество туристов, которые устраивают здесь пикники и даже время от времени играют в волейбол.
Ожидается, что потенциальные покупатели смогут заработать на туристическом потенциале этого места.
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