В разведке США также сомневаются, что война РФ против Украины приведет к отстранению Путина от власти, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

В разведке США скептически относятся к тому, что любое изменение российского общественного мнения против войны РФ в Украине повлияет на убеждения Владимира Путина прекратить ее.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Там также сомневаются, что война, которая, по мнению многих стратегов, стала катастрофой для российских военных, вероятно, приведет к отстранению Путина от власти, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Эта оценка отражает ту степень, до которой Путин укрепил контроль над Россией на протяжении более чем 20 лет своего правления.

По данным источников, знакомых с американскими и западными разведданными, Путин тесно вовлечен в повседневное управление войной против Украины. Глава Кремля непосредственно участвует в принятии решений, которые в большинстве западных армий относятся к полномочиям офицеров низшего ранга.

"Очевидно, что он сам принимает решение. Кажется, он не очень полагается даже на экспертов в правительстве или своей администрации", - сказал чиновник НАТО.

"Поэтому немного трудно представить, что общественное мнение так сильно влияет на него", - отмечают чиновники.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

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