Дипломат отметил, что Трамп умело пользуется статусом "выдающегося популиста".

Риторика скандального экс-президента США Дональда Трампа относительно Украины рассчитана исключительно на среднестатистического американского избирателя, который не понимает в мировой политике.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко.

"Трамп - выдающийся популист всех времен и народов, то есть это человек, который в этом живет, поэтому он и нравится, предлагая бессмысленные решения сложных вопросов. Как можно говорить, что за 24 часа он прекратит войну между Украиной и Россией? Разве что начнет бомбардировать Кремль и тогда там поймут, что надо останавливаться. Но я сомневаюсь, что Трамп это сделает. Думает ли он, что Украина согласится отдать 20% своей земли оккупантам, продемонстрировав, что международное право никому не нужно?"- отметил дипломат.

Огрызко пояснил, что такая риторика работает исключительно на среднестатистического избирателя, который мало что понимает в мировой политике или вообще не понимает о чем идет речь. А когда такому избирателю говорят, что быстро все решится и не потребуется из его кармана брать ни одного доллара на помощь, то такое нравится, тем более когда сейчас у США есть определенные проблемы с мексиканской границей.

"Думаю, что это типичный и исключительный популизм, а Трамп – популист №1 в США", - подчеркнул Огрызко.

Трамп и его заявления об Украине

Недавно бывший президент США Дональд Трамп пообещал "очень быстро" закончить войну в Украине. Скандальный политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти РФ не понимают, каким образом экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выполнит свое обещание о прекращении полномасштабной войны.

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