Сикорский говорит, что ему интереснее были бы результаты по членству в ЕС орбановской Венгрии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посмеялся над идеей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести среди венгров референдум о возможности вступления Украины в ЕС. Соответствующее сообщение польский министр сделал в соцсети Х.

"Венгрия намерена провести референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно о результатах референдума в ЕС относительно членства Орбановской Венгрии", - написал Сикорский.

Это стало реакцией на заявление Орбана, который недавно выразил желание провести в Венгрии опрос, чтобы выяснить, хотят ли венгры вступления Украины в Европейский Союз. В частности Орбан отмечал, что решение о предоставлении Украине членства в ЕС не должно приниматься "за закрытыми дверями в Брюсселе, без консультаций с европейской общественностью"".

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Что предлагал Орбан

Как сообщал УНИАН, после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе на этой неделе Орбан заявил, что венгры уже в ближайшее время смогут высказать свое мнение о перспективе членства Украины в Европейском Союзе.

"Мы поставим вопрос о членстве Украины в ЕС на голосование в Венгрии, и венгерский народ скажет свое слово. Мы будем выполнять их волю", - отметил он.

При этом Орбан добавил, что голосование будет носить консультативный характер, но его результаты, вероятнее всего, окажутся неблагоприятными для Украины.

Стоит добавить, что Венгрия оказалась единственной страной на экстренном европейском саммите, которая отказалась поддержать совместное заявление в пользу поставок оружия Украине.

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