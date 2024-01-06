МВД страны зафиксировало увеличение случаев с махинациями на рынке труда, которые касаются иностранцев.

Правительство Литвы решило ужесточить процедуры трудоустройства иностранцев, равно как и процедуру выдачи разрешений на временное проживание, пишет LRT.

По информации Министерства внутренних дел страны, в последнее время наблюдаются тенденции к созданию ряда новых компаний, которые не осуществляют деятельность, а выступают посредниками в выдаче разрешений на временное проживание иностранцам. Фактически, они нанимают сотрудников для работы в других компаниях.

В целях предотвращения нелегальной миграции новый порядок устанавливает обстоятельства. Если компания занимается фиктивной деятельностью или не осуществляет деятельности в Литве, ее лишат права приглашать иностранцев на работу в течение шести месяцев.

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Кроме того, если окажется, что иностранец приглашен компанией, которая не может трудоустраивать иностранцев, его заявление на получение вида на временное проживание или пребывание не примут.

Отныне перечень внешних провайдеров услуг будет утверждаться министром внутренних дел персональным приказом. Раньше это делал департамент миграции. Внешние поставщики услуг в настоящее время существуют в 34 странах.

В прошлом году в Литву на работу приехало 50 000 иностранцев, в основном из Беларуси, Узбекистана, Украины и Кыргызстана, и растет число иностранцев из Таджикистана, Казахстана и Азербайджана.

Украинские беженцы

Ранее УНИАН писал, что правительство Шотландии заявило, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится. После этого мэрии городов заявили, что им придется прекратить поддерживать отели, в которых размещены украинцы.

Одновременно Чехия ввела механизм выплат украинским беженцам, которые вызвались вернуться на родину. Главным положением закона является продление защиты для украинских беженцев в Чехии до марта 2025 года.

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