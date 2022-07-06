Самой удивительной была история со стерхами в сентябре 2012-го.

Мистические совпадения преследуют российского диктатора Владимира Путина с самого начала его карьеры. Флаг на его инаугурации не подняли. Человек, учивший его пилотировать, погиб. А недавно умер тигр по кличке Путин – любимое животное президента РФ.

Журналисты проекта FreeДом перечислили знаки, знаменующие конец Путина и крах России.

В 2010-м президент РФ посетил архипелаг Земля Франца-Иосифа, где встретил белого медведя и надел на его шею спутниковый ошейник. А уже через несколько месяцев ученые обнаружили, что животное сбросило ошейник. Многие россияне увидели в этом дурной знак, ведь белый медведь считается в РФ тотемным животным, а его изображение является эмблемой пропутинской партии "Единая Россия".

Подобная история произошла и с белым китом, которого специально для Путина выловили в Охотском море. И тоже попытались прикрепить к нему датчик отслеживания движения. Позже этого кита поймали с неработающим датчиком.

А вот амурская тигрица, которую Путин приспал в 2014-м, чтобы повесить на нее маячок, и вовсе после этого умерла.

Но самой удивительной была история со стерхами в сентябре 2012-го. Он указывал птицам путь в теплые края. Стерхи отказались лететь на юг, операция была провалена. А позже человек, который учил Путина пилотировать, погиб а авиакатастрофе.

А во время инаугурации Путина в 2018-м солдаты не смогли поднять флаг РФ, он застрял на флагштоке. Это, говорят, плохой знак как для российского президента, так и для его страны.

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