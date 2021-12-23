По словам президента России, также РФ и КНР развивают сотрудничество между вооруженными силами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о разработке "высокотехнологичного" оружия совместно с Китаем. Отношения между странами он назвал "абсолютно всеобъемлющим партнерством стратегического характера".

Об этом Путин сказал во время большой ежегодной пресс-конференции в Москве, которую транслировали на Youtube российские телеканалы.

"Мы сотрудничаем в сфере безопасности. Китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе отдельные высокотехнологичные виды вооружений", – заявил он.

"Мы работаем в космосе, в сфере авиации. Причем и по самолетам, и по вертолетам", – добавил президент России.

Читайте такжеПутин рассказал о будущих переговорах России и США о безопасности в ЕвропеКроме этого, по словам Путина, РФ и КНР также развивают сотрудничество между вооруженными силами:

"Это и совместные учения, участие в совместных международных военных играх, это и совместное патрулирование на море и в воздухе".

Все это прозвучало сразу после вопроса о вероятности войны в Украине и требований от США гарантий по безопасности.

Напомним, в ходе этой же пресс-конференции Путин не стал гарантировать, что Россия не нападет на Украину. По его словам, это будет зависеть от "обеспечения безопасности России".

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