Путин указал своему коллеге, что более тесные отношения отвечают интересам обеих стран и помогут укрепить безопасность в Азии.

Президент РФ Владимир Путин заявил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что Москва и Пхеньян совместными усилиями обеспечат "дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей".

Об этом сообщило северокорейское государственное агентство ЦТАК.

В письме Ким Чен Ыну по случаю отмечаемого в Северной Корее Дня освобождения Путин указал, что более тесные отношения отвечают интересам обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, сообщило агентство.

Ким Чен Ын также направил письмо Путину, в котором отметил, что российско-северокорейская дружба завязалась в годы Второй мировой войны с победой над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров.

"Стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень" для устранения угроз и провокаций со стороны враждебных военных сил, говорится в письме Ким Чен Ына.

ЦТАК не уточнило, что имеется ввиду под враждебными силами, но обычно этот термин используется в отношении США и их союзников.

Как сообщал УНИАН, в июле Северная Корея признала две так называемые "народные республики" на Донбассе в качестве независимых государств, и официальные лица поднимали вопрос об отправке туда северокорейских рабочих для помощи в строительстве и других работах.

В ответ Украина немедленно разорвала отношения с Пхеньяном из-за этого шага.

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