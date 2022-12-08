СМИ пишут, что усилились и так запредельные меры безопасности Путина.

Удары по российским аэродромам не могли пройти бесследно для самого диктатора Владимира Путина. Он, по информации СМИ, стал больше проводить времени в помещениях бункерного типа. Даже больше - он решил надежно "спрятаться" на Новый год.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Generall SVR. Его якобы ведет бывший генерал СВР (Службы внешней разведки РФ), владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.

Авторы Телеграмм-канала отмечают, что, несмотря на распоряжение президента РФ усилить меры безопасности на стратегических объектах, реально усилились и так запредельные меры безопасности самого Владимира Путина:

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"Путин стал проводить больше времени в помещениях бункерного типа, а отмечать Новый год президент с близкими теперь собирается в бункере, расположенном за Уральскими горами, вместо резиденции в Сочи, как было запланировано ранее".

Удары по аэродромам в России

5 декабря на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской области раздались взрывы. Там базируются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые РФ применяет для ракетного террора против Украины. 6 декабря беспилотник атаковал российский аэродром в Курске.

В Минобороны РФ сразу же обвинили Украину в этих атаках. В украинской разведке, в свою очередь, подчеркнули, что за все взрывы на территории РФ ответственна сама Россия.

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