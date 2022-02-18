Какие причины этих военных сборов, в указе не уточняется.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.

Соответствующий указ вступает в силу со дня опубликования.

"Президент России Путин подписал указ о призыве в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - сказано в документе.

Отметим, что такие указы президент РФ подписывает ежегодно. В 2021 году указ вышел в апреле, в 2020 году - в июне. Какие причины этих военных сборов, в указе не уточняется.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

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