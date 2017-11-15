Госдума единогласно приняла закон о признании зарубежных СМИ в РФ "иноагентами"

Госдума России в третьем, окончательном чтении приняла поправку, которая позволит Минюсту признавать иностранными агентами зарубежные СМИ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за это решение российские депутаты проголосовали единогласно - 414 человек.

Согласно документу, иностранными агентами можно будет признать «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве», и «иностранные структуры без образования юридического лица».

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В Госдуме уточнили, что норма не будет распространяться на российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закон, заявил, что любые посягательства на свободу российских СМИ за рубежом не останутся без жесткого ответа со стороны российского общества и власти.

«Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без весьма жесткого ответа и по линии общественного мнения, и по линии нашей законодательной власти, и по линии исполнительной власти, которая, используя возможность, которая предоставляется этим законом, сможет своевременно обеспечивать зеркальный ответ», - сказал он.

Песков уточнил, что судить о реакции президента РФ Владимира Путина на положения закона можно будет только после того, как документ представят ему на подпись.

Песков заметил, что практика применения закона пока отсутствует, поэтому делать выводы о его жесткости на данный момент категорически неверно.