Госдума единогласно приняла закон о признании зарубежных СМИ в РФ "иноагентами"
Согласно принятому закону, иностранными агентами можно будет признать «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве», и «иностранные структуры без образования юридического лица».
Госдума России в третьем, окончательном чтении приняла поправку, которая позволит Минюсту признавать иностранными агентами зарубежные СМИ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за это решение российские депутаты проголосовали единогласно - 414 человек.
Согласно документу, иностранными агентами можно будет признать «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве», и «иностранные структуры без образования юридического лица».
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В Госдуме уточнили, что норма не будет распространяться на российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закон, заявил, что любые посягательства на свободу российских СМИ за рубежом не останутся без жесткого ответа со стороны российского общества и власти.
«Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без весьма жесткого ответа и по линии общественного мнения, и по линии нашей законодательной власти, и по линии исполнительной власти, которая, используя возможность, которая предоставляется этим законом, сможет своевременно обеспечивать зеркальный ответ», - сказал он.
Песков уточнил, что судить о реакции президента РФ Владимира Путина на положения закона можно будет только после того, как документ представят ему на подпись.
Песков заметил, что практика применения закона пока отсутствует, поэтому делать выводы о его жесткости на данный момент категорически неверно.