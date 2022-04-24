Кремлевский диктатор Владимир Путин в то время, как его солдаты убивают мирных украинцев, приехал на пасхальную службу в Храм Христа спасителя в столице страны-агрессора Москве.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Литургию, которая началась незадолго до полуночи, возглавлял патриарх Русской православной церкви Кирилл, который поддержал агрессию России против Украины.
Российский президент с длинной красной свечой в руке встал в стороне от остальных прихожан храма, рядом со столичным мэром Сергеем Собяниным.
Он вслед за священниками повторял: "Христос воскресе, Воистину воскресе". Произнося традиционную фразу, он крестился и слегка кланялся.
В начале пасхального богослужения совершается полунощница, после этого – около нуля часов - крестный ход. Эти действа Путин пропустил. Он прибыл к пасхальной заутрене и Божественной литургии.
Примечательно, что как раз накануне одного из самых важных праздников для всех христиан рашисты нанесли ракетный удар по Одессе. Вследствие этого погибли 8 человек, еще минимум 18 пострадали.
Обстрел Одессы
Противник 23 апреля выпустил по Одессе семь ракет, две из них сбили, однако в результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 18-20 человек.
После атаки оккупантов поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры.