Путин пришел не к самому началу службы, а ближе к полуночи.

Кремлевский диктатор Владимир Путин в то время, как его солдаты убивают мирных украинцев, приехал на пасхальную службу в Храм Христа спасителя в столице страны-агрессора Москве.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Литургию, которая началась незадолго до полуночи, возглавлял патриарх Русской православной церкви Кирилл, который поддержал агрессию России против Украины.

Российский президент с длинной красной свечой в руке встал в стороне от остальных прихожан храма, рядом со столичным мэром Сергеем Собяниным.

Он вслед за священниками повторял: "Христос воскресе, Воистину воскресе". Произнося традиционную фразу, он крестился и слегка кланялся.

В начале пасхального богослужения совершается полунощница, после этого – около нуля часов - крестный ход. Эти действа Путин пропустил. Он прибыл к пасхальной заутрене и Божественной литургии.

Примечательно, что как раз накануне одного из самых важных праздников для всех христиан рашисты нанесли ракетный удар по Одессе. Вследствие этого погибли 8 человек, еще минимум 18 пострадали.

Обстрел Одессы

Противник 23 апреля выпустил по Одессе семь ракет, две из них сбили, однако в результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 18-20 человек.

После атаки оккупантов поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры.