Российский автократ травит не только своих оппонентов, а целые общества и отношения между некогда дружественными странами.

Российский оппозиционер Алексей Навальный разбирается в вопросах медийности. Он хорошо знает, насколько важно, чтобы слова хорошо звучали и запоминались. Этот талант оппозиционера проявился еще в 2011 году, когда он назвал "Единую Россию" Владимира Путина "партией жуликов и воров". К большому сожалению Кремля, прозвище прижилось.

2 февраля во время судебного разбирательства, в результате которого Навального бросили на 3,5 года за решетку, оппозиционер предложил свое видение, каким история запомнит Путина.

"Он войдет в историю лишь как отравитель. Мы все помним Александра Освободителя (царь Александр II) и Ярослава Мудрого (средневековый князь Киева). А теперь у нас будет Владимир отравитель трусов", - сказал Навальный.

Читайте такжеBBC: Заключение Навального-это начало проблем для Кремля, а не конецОб этом пишет в своей статье эксперт Atlantic Council Питер Дикинсон, добавляя, что у оппозиционера есть причины так называть российского автократа, который отправил агентов ФСБ, чтобы они убили Навального, отравив химическим оружием "Новичок". Но список всех, кого Кремль пытался отравить за последние 21 год, на самом деле длинный. И многие такие эпизоды попали в заголовки международных СМИ.

Сначала было нападение на кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году. Тогда в 2006-м в Лондоне был отравлен российский перебежчик Александр Литвиненко. В его случае в ход пошел радиоактивный полоний. Не так давно в 2018 году в тихом Солсбери "Новичком" попытались отравить бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Но попытка Навального окрестить своего врага "Путиным-отравителем" может на самом деле быть более удачной, чем самому российскому оппозиционеру кажется. Его ядовитый вклад в российские и международные дела выходят далеко за пределы случаев применения смертельных химических соединений, чтобы заткнуть рот оппонентам. За последние 20 лет Путин тяжело работал, чтобы отравить российское общественное мнение и настроить свой народ против демократического мира. Взяв под контроль все главные СМИ России, он создал мощную пропагандистскую машину и поставил перед ней задачу демонизировать Запад.

Выпуски новостей на федеральных телеканалах России считаются неполными, если в них нет обязательных репортажей о хаосе и катастрофах в Европе и Северной Америке. Между тем, в событиях, противоречащих интересам России, обвиняют западных политиков, которые якобы одержимы "русофобией". Это понятие часто упоминают, но никогда полностью не объясняют. Токсичная медиа-культура вышла далеко за пределы границ России. С середины 2000-х годов телеканалы Кремля транслируют свою уникальную смесь с сомнительных точек зрения, фальшивых новостей и теорий заговора на международную аудиторию.

Читайте такжеAtlantic Council: Россия идет в наступление в войне против Украины, чего она хочет?Между тем, Путин спустил армию интернет-троллей, чтобы отравить комментарии и ленты социальных сетей по всему миру. Цель России не переубедить. Кремль пытается необратимо загрязнить дебаты и посеять впечатление, что истины не существует. "Ядовитая" - это также удачный термин для описания широкой гибридной войны, которую российский президент ведет против демократического мира.

Но лучше всего ядовитая роль Путина в международных делах заметна на постсоветском пространстве. После 1991 года отношения России с другими бывшими республиками СССР всегда были не простыми из-за сложного и тяжелого наследия имперского доминирования. Вместе с тем, Москва могла бы использовать исторические, культурные, лингвистические и социальные сходства, чтобы объединить независимые постсоветские страны.

Но вместо этого политика наглого вмешательства и плохо завуалированного пренебрежения к суверенитету постоянно подрывала унаследованные Россией преимущества в регионе. От Казахстана до Беларуси его недипломатические комментарии и империалистические действия оставили после себя горький привкус и нанесли ущерб российским интересам.

Эта тенденция наиболее остро проявляется в Украине. В начале правления Путина в 2000 году Россия и Украина были хоть и формально разными странами, но они очень тесно переплетались. Но за 20 лет российский диктатор успешно смог чрезвычайно сильно отравить отношения между Киевом и Москвой. Раньше считалось, что достичь такой точки было просто невозможно.

Катастрофическая политика Путина в отношении Украины началась с его грубого вмешательства в президентские выборы в 2004 году. Это стало одной из главных причин начала "Оранжевой революции" и началом упадка связей, кульминацией которого стало российское вторжение в Крым и на Донбасс в 2014 году. С приближением седьмой годовщины войны российское влияние в Украине сократилось до уровня, которого не было 300 лет.

Читайте такжеThe Economist: ЕС придется снять "розовые очки" и увидеть реальную РоссиюОтравление распространилось на все уровни общества в обеих странах, сделав личные связи между миллионами семей просто невозможными. С 2014 года российскую телевизионную аудиторию постоянно кормят антиукраинской истерией, превратив Украину в одного из крупнейших врагов России. Целое поколение молодых украинцев, выросших без памяти об общем советском прошлом, теперь знают Россию лишь как врага и агрессора. Но все это не заставило Путина изменить подходы. Наоборот, он удвоил их, обещая не отказываться от оккупации территорий на востоке Украины и шовинистически называя русских и украинцев "одним народом".

Автор замечает, что противоядия для токсичной политики Путина пока нет. Наоборот, ситуация, скорее всего, еще больше ухудшится, поскольку Россия все больше скатывается к диктатуре. Это было до боли очевидным во время последнего визита верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву. Поездка закончилась тем, что главный дипломат Европы признал, что Россия рассматривает европейские демократические ценности как угрозу для своего существования.

Читайте такжеВ Брюсселе ответили на слова Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕССлова Борреля указывают на то, что демократический мир наконец понял непримиримую враждебность и токсичные намерения Путина. Это понимание теперь должно сформировать западные подходы к России. Больше никаких разговоров о перезагрузке отношений или попыток задобрить Москву. Зато нужны усилия, нацеленные на сокращение зависимости от России и ограничение способности Кремля вмешиваться в дела других. У Путина нет выбора, кроме как продолжить отравлять геополитический климат. Единственный разумный ответ - долгосрочная изоляция России.

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Перевод: Лесь Дымань