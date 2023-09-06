Подоляк обвинил его в использовании темы Холокоста для оправдания преступлений РФ.

Российский диктатор своим заявлением о президенте Владимире Зеленском снова продемонстрировал, что живет в собственом мире, который не имеет ничего общего с реальностью.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter (теперь X). "Человек, не пользующийся телефонами и компьютерами, в качестве оправдания российских военных преступлений в Украине призывает посмотреть, что "евреи пишут в Интернете о президенте Зеленском". В очередной раз человек, который сознательно отдает приказ атаковать ракетами другую страну, массово убивать, насиловать, похищать детей, уничтожать города и села, предлагает новое оправдание своей внутренней неадекватности", - написал он.

Подоляк обвинил Путина в циничной попытке использовать историческую тему Холокоста для оправдания современных российских нацистов.

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"Это еще одно подтверждение того, что российский президент живет в своем собственном мире, в искусственном пузыре, оторванном от реальности. Это означает, что он абсолютно недееспособен и с ним невозможно вести переговоры. Путин - не тот рациональный игрок, с которым стоит инвестировать в долгосрочные партнерские отношения: это должно быть ясно игрокам во всех частях света. И да, Ближний Восток тоже должен избавиться от своих иллюзий и наконец-то понять, что фашизм реанимирован в российской обертке..." - добавил советник главы ОП.

Заявление Путина о Зеленском

Напомним, вчера Путин заявил, что "западные кураторы поставили во главе страны этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" Украины.

Он предложил журналисту почитать в интернете, что говорят что "простые граждане Израиля".

В МИД Украины назвали это очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит.

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