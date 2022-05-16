После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине две страны Европы решили срочно вступить в Альянс.

Полномасштабная агрессия России против Украины подтолкнула Финляндию и Швецию оперативно принять решение о вступлении в НАТО. В то же время Альянс дистанцируется от защиты Украины.

Такое мнение высказал "Апострофу" директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

По словам эксперта, Финляндия и Швеция не намерены воевать с Россией и способом защитить себя от возможной агрессии РФ выбрали путь в НАТО.

"Чем ответит Россия? Ничем. Российские войска застряли в Украине очень сильно. Более того, если раньше на восточном фланге НАТО в балансе сил Россия значительно превосходила Альянс, то Украина изменила эту ситуацию. Сегодня не НАТО защищает Украину, а наоборот Украина защищает восточный фланг НАТО, чего Альянс пытается не замечать", - отметил Перепелица.

Он подчеркнул, что именно Украина существенно снизила боеспособность российской армии. В то же время, говорит эксперт, в Финляндии осознают риски вторжения войск РФ, поэтому пытаются быстро "проскочить" в НАТО. По прогнозу Перепелицы, Путин вряд ли объявит "спецоперацию" в Финляндии, поскольку для этого придется вывести войска из Украины.

"Что касается того, примет ли НАТО в свои ряды Финляндию и Швецию, то, по моему мнению, это произойдет немедленно, без проверки на соответствие стандартам НАТО. Это будет моментальное политическое решение, потому что таковым будет ответ НАТО на ультиматум России. Таким образом, не воюя, Альянс покажет, что и в дальнейшем придерживается Вашингтонского договора, в котором записано, что двери НАТО открыты для присоединения демократических стран, таких как Финляндия и Швеция", - резюмировал он.

Расширение НАТО: что известно

Накануне Швеция вслед за Финляндией официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. По данным СМИ, еще несколько месяцев назад вступление в НАТО было отдаленной перспективой для шведов и финнов, но российская агрессия в Украине побудила обе страны переосмыслить свои потребности в безопасности.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО столкнулось с препятствием в виде нежелания Турции поддержать расширение альянса и открытых угроз России обеим странам военным вторжением, если они таки решаться на вступление.

А пока НАТО готовит новый документ так называемой "Стратегической концепции". Ожидается, что в нем Североатлантический союз официально обозначать поведение России как "непосредственную угрозу". В действующей концепции страна-агрессор называется "стратегическим партнером".