США и партнеры обсуждают варианты ответа на привлечение Россией северокорейских военных.

Российскому диктатору Владимиру Путину не удастся одержать победу в войне в Украине, даже с помощью солдат из КНДР. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге, отметив, что США и партнеры обсуждают варианты ответа на привлечение Россией северокорейских военных.

"Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль изменить курс. Мы полностью понимаем последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не победит в Украине, даже с большей помощью со стороны Северной Кореи", - подчеркнул глава Пентагона.

При этом Остин не указал, какие конкретно шаги предпринимают США для реагирования на отправку северокорейских войск в Россию. Также он отметил, что пока не может конкретно сказать, будут ли они вовлечены в боевые действия, однако в очередной раз выразил "большую обеспокоенность" этим фактом.

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"Но если они будут привлечены, то это вызывает большое беспокойство. И поэтому мы очень обеспокоены тем, что они собираются использовать эти войска в боевых действиях", - сказал он.

Он отметил, что КНДР отправила около 10 000 солдат для тренировок в России, и РФ оснащает этих военных одеждой и оружием своей армии.

"Россия подписала резолюции Совета Безопасности ООН, в которых обязалась не оказывать военную помощь Северной Корее. Конечно, мы знаем, что Путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана", - сказал Остин.

Солдаты КНДР в Украине

Журналисты Financial Times отмечали, что россияне перебросили в Курскую область до 3000 северокорейских солдат. По данным издания, они расположены в 50-километровой зоне от границы с Украиной.

В то же время военный эксперт Роман Свитан отмечает, что сейчас Россия не способна перевести в Курскую область большое количество северокорейских солдат. По его словам, о тысячах точно речь не идет, максимум - это несколько бригад, которые еще месяц будут переучиваться на полигонах в России.

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