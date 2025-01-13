По словам генсека, сейчас страны-члены блока "возводят мост" для будущего членства Киева в блоке.

Украина должна стать членом НАТО в будущем, однако говорить об этом пока рано. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, выступая в Европарламенте на заседании Комитета по иностранным делам.

"В том, что касается гарантий безопасности, мы должны двигаться шаг за шагом. Прежде всего, надо убедиться, что Украина будет в позиции силы, когда будет входить в мирные переговоры, – и это то, что мы можем сделать сейчас. Что касается нас – Украина в будущем должна стать членом НАТО, – это то, что мы обещали Украине", – акцентировал он.

По словам генсека, сейчас страны-члены блока "возводят мост" для будущего членства Киева. В частности, речь идет о заключении соглашений по безопасности со многими государствами.

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Еще одной составляющей этого процесса Рютте назвал вклад в 40 миллиардов евро и создание командования НАТО в Висбадене по координации тренировок и помощи для Украины.

Генсек НАТО добавил, что когда бы ни происходили мирные, для продвижения вперед необходимо, чтобы в Москве понимали, что снова атаковать Украину будет невозможно:

"Частью этих переговоров должен быть точный путь продвижения вперед в измерении украинских отношений с НАТО, желательно, – внутри НАТО".

Однако составлять точное расписание вступления Украины в блок пока рано. Причина заключается и в том, что этот вопрос нужно обсудить со следующей администрацией в Соединенных Штатах Америки. В то же время Рютте надеется, что до этого этапа в отношениях Украины и НАТО можно будет дойти как можно быстрее.

"Если мы будем иметь возможность говорить о будущих гарантиях безопасности для Украины, это будет означать, что мы начали переговоры, и что мы движемся к следующей фазе. На данный момент очевидно, Украина не находится в такой позиции, – они не могут на данный момент вести переговоры с позиций силы. И мы должны сделать больше, чтобы изменить траекторию конфликта, чтобы они могли получить такую позицию силы", – констатировал Марк Рютте.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО.

В октябре 2024 года, после встречи с новоназначенным генсеком НАТО Марком Рютте, который сменил на этом посту Йенса Столтенберга, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать 33-й страной-членом Североатлантического альянса.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон недавно также сказал, что долгосрочный мир в Украине невозможен без предоставления Киеву членства в НАТО. Он считает, что проблема заключается в том, что вопрос присоединения Украины к Альянсу сейчас не обсуждается активно.

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