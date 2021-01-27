По итогам разговора Кремль сообщил, что обсуждался «внутриукраинский конфликт», а в Белом доме заявили о «продолжающейся агрессии со стороны России» против Украины.

В Кремле по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена заявили о «серьезных разногласиях» по украинскому вопросу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Использованные фразы именно отражают позицию сторон и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет. Но главное, что имеется готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, какие определения использовались во время телефонного разговора Путина и Байдена. По его итогам Кремль сообщил, что обсуждался «внутриукраинский конфликт», а в Белом доме заявили о «продолжающейся агрессии со стороны России» против Украины.

На уточняющий вопрос УНИАН, обсуждали ли главы государств вопрос о возобновлении формата диалога по аналогии контактов по линии «Сурков-Волкер», Песков сказал: «Нет, в детали не вдавались».

Разговор Байдена и Путина: о чем говорили президенты

26 января Байден провел свой первый с момента вступления в должность телефонный разговор с Путиным. Во время разговора президент США заявил о поддержке суверенитета Украины.

Также стороны обсудили готовность стран продлить действие нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START) и другие вопросы.

В Белом доме США также сообщили, что Байден и Путин согласились поддерживать открытую и постоянную коммуникацию.

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Автор: Роман Цимбалюк