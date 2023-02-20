По мнению Вьосы Османи, кремлевский диктатор может попытаться организовать конфликты в других государствах — от Молдовы до Западных Балкан.

Президент России Владимир Путин стремится дестабилизировать внутреннюю ситуацию в странах Европы, например, в Молдове или Западных Балканах. Таким способом он хочет отвлечь внимание мира от войны в Украине.

Этим мнением поделилась президент Косово Вьоса Османи на Мюнхенской конференции по безопасности в интервью Sky News. Государственный лидер заявила: "Он [Путин] пытается отвлечь внимание Запада от Украины. Он сможет сделать это, создав другие конфликты в Европе, говорим ли мы о Молдове, Грузии или Западных Балканах".

По мнению Османи, Косово тоже находится под ударом. Кремль хочет дестабилизировать ситуацию в стране с помощью Сербии в качестве своего союзника. Как заявила президент, РФ применяет те же методы, что и в 2014 году на востоке Украины.

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"Они пытались проводить операции под ложным флагом. Они вводят военизированные формирования, переодетые в гражданскую одежду, на нашу территорию по незаконным маршрутам, а затем присылают оружие, а также зеленую форму без знаков различия, чтобы это не выглядело как традиционное военное нападение. Но на самом деле они готовят много гибридных атак, которые представляют собой смесь того, что делают эти военизированные формирования в северном Косово", — продолжила Османи

Косово обвиняет Россию в поддержке усилий Белграда по разжиганию сепаратизма среди этнического сербского меньшинства в стране. Президент заявила, что сейчас ее государство ощущает себя в позиции Польши и держав Балтии, когда они предупреждали о будущей российской агрессии. Эти заявления касались как Украины, так и других соседних с РФ стран, но "их не слушали".

Османи также предостерегла от уступок ради завершения войны: "Геноцидные режимы не должны вознаграждаться территорией".

Подрывная деятельность России в Европе

В конце 2022 года в Германии арестовали сотрудника службы внешней разведки ФРГ, которого обвинили в шпионаже на Россию. А через месяц задержали его сообщника. По данным BBC, из-за проникновения агента РФ Британия и США сократили количество разведданных, которыми они делятся с Германией.

Президент Владимир Зеленский в первой половине февраля сообщил, что Киеву известен план Кремля по захвату власти в Молдове. Его уже представили официальному Кишиневу.

После этого президент Молдовы Майя Санду подтвердила слова украинского коллеги. Она отметила, что РФ готовит переворот с участием "оппозиции" и людей с военной подготовкой.

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