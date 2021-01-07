У некоторых протестующих обнаружили и конфисковали оружие.

Американские силовики задержали порядка 20 протестующих, которые участвовали в захвате здания Капитолия.

Эту информацию обнародовала в Twitter корреспондент CNN Даянна Галлахер.

По ее данным, задержанных поместили в фургон полиции. Этот автомобиль видели выезжающим с территории Капитолия. Ранее СМИ сообщали о 13 задержанных.

Читайте такжеАгрессивные сторонники Трампа напали на журналистов возле Капитолия (видео)

Журналистка также уточнила, что в результате беспорядков несколько офицеров полиции получили травмы. Силовики конфисковали несколько единиц оружия у протестующих.

Штурм Капитолия: что произошло в Вашингтоне

Сторонники Дональда Трампа, проводившие митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намерены утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли столкновения с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одной погибшей участнице протестов.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очищения и защиты Капитолия. Пентагон решил направить в Вашингтон 1100 вооруженных бойцов.

В Вашингтоне уже ввели комендантский час и обезвредили две бомбы.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются оттеснить участников беспорядков с территории Капитолия, применяя слезоточивый газ и световые гранаты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован