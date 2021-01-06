Устройства были подорваны в безопасных условиях.

На фоне беспорядков в Вашингтоне силовые структуры обезвредили по меньшей мере два настоящих взрывных устройства.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на сотрудника федеральных правоохранительных органов . По его словам, устройства были подорваны в безопасных условиях.

Одну бомбу нашли непосредственно на территории комплекса Капитолия, вторую – в здании Национального комитета Республиканской партии.

Победа Джо Байдена и беспорядки в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

Сегодня Конгресс должен был утвердить результаты выборов президента США. К зданию Конгресса (Капитолию) стянулись сторонники Трампа и штурмом прорвались внутрь. Заседание было сорвано, беспорядки продолжаются.

В ходе беспорядков пострадали несколько человек, включая полицейских. Одна протестующая получила огнестрельное ранение и госпитализирована в критическом состоянии.

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Автор: Дмитрий Захаров