У Белого дома появились грузовики с солдатами Национальной гвардии

А в Нью-Йорке количество полицейских будет удвоено, чтобы остановить насилие и нанесение ущерба.

У Белого дома замечены девять грузовиков с солдатами Национальной гвардии. Также в американской столице будет размещен батальон военной полиции численностью 200-250 человек.

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Об этом телекомпании CNN заявили три источника в Министерстве обороны США, передает Голос Америки.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал к национальному запрету на применение чрезмерной силы со стороны полиции и объявил комендантский час для Нью-Йорка после протестов, вызванных гибелью в Миннеаполисе невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного полицией.

В совместном заявлении Куомо и мэра Нью-Йорка Билла де Блазио говорится, что с 11 часов вечера в городе с населением 8 млн человек будет введен комендантский час. Губернатор и мэр добавили, что количество полицейских будет удвоено, чтобы остановить насилие и нанесение ущерба.

На предыдущем брифинге Куомо заявил, что обеспокоен тем, что демонстрации в самом густонаселенном городе США могут вызвать всплеск коронавирусной инфекции.

Он призвал граждан подталкивать политиков к принятию решений, которые могут изменить ситуацию в обществе. Он также призвал провести независимое расследование злоупотреблений со стороны полиции.

Куомо сказал, что некоторые действия нью-йоркских полицейских во время протестов вызывают тревогу, ссылаясь на видео, распространенное в Интернете, в котором показана полицейская машина, которая въехала в толпу.

В то же время Куомо выступил против тех, кто использовал протесты для грабежей и вандализма. Он поддержал других политических лидеров, заявив, что посторонние люди часто являются зачинщиками насилия, что играет на руку тем, кто стремится заблокировать прогрессивные изменения.

Куомо сказал, что беспорядки могут осложнить планы города по возобновлению работы, назначенные на 8 июня.

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