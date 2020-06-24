Протесты в США: бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи

Активист считает, что необходимо начать уничтожать фрески, картины и витражи с изображением белокожего Христа.

Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал сносить статуи Иисуса Христа из-за его белой кожи, что якобы отражает превосходство белой расы.

Об этом Кинг написал в своем Twitter-аккаунте.

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Активист считает, что необходимо начать уничтожать фрески, картины и витражи с изображением белокожего Христа.

«В Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет! Не в Данию. Сносите статуи», - объяснил свою позицию бывший пастор.

Пост Кинга набрал свыше 15 тысяч комментариев. Многие осудили слова бывшего пастора, напомнив, что каждый народ изображал Христа подобно себе. По мнению одного из пользователей, уничтожать европейские изображения Иисуса - это такой же расизм, как и уничтожать изображения, присущие любой другой культуре.

Как сообщал УНИАН, на фоне массовых протестов в США президент Дональд Трамп разрешил задерживать всех, кто разрушает памятники и другую федеральную собственность, и наказывать их за это лишением свободы.

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