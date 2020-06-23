Трамп пригрозил 10 годами тюрьмы за снос памятников

Президент США отметил, что это решение уже вступило в силу и его можно использовать задним числом.

Президент США Дональд Трамп разрешил задерживать всех, кто разрушает памятники и другую федеральную собственность, и наказывать их за это лишением свободы.

Об этом глава американского государства написал на своей странице в Twitter.

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"Я разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и лишать их свободы вплоть до десяти лет в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам и другими законами, касающимися этого вопроса", - написал Трамп.

Президент США отметил, что это решение уже вступило в силу. По его словам, новые правила разрешено использовать задним числом.

Как сообщал УНИАН, участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.

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