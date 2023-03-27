Люди вышли на улицы против судебной реформы.

Правоохранители в Израиле разогнали массовый протест против судебной реформы. Против участников акции применили водометы.

По информации местного издания The times of Israel, протестующие пять часов блокировали центральную улицу в Тель-Авиве. Сначала полиция вела переговоры с участниками акции и часть из них даже самостоятельно ушли с дороги.

В отношении же остальных применили водометы. Конные офицеры сопровождали тяжелые автомобили и водометы. После чего коммунальные службы начали убирать мусор и кострища.

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Протесты в Израиле против суднебной реформы - что известно

В январе 2023 года правительство нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху представило судебную реформу. Ее раскритиковали, потому что она ограничит полномочия Верховного суда в отношении правительства и предоставит ему контроль над отбором судей. 20 февраля парламент Израиля одобрил законопроект в первом чтении.

После этого в стране начались протесты.12 марта состоялась масштабная акция, в которой приняли участие около 500 тысяч человек.

Позже Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Йоава Галланта, выступавшего против судебной реформы. После этого десятки тысяч протестующих вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, люди собрались возле резиденции премьера.

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