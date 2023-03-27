Против участников акции в Иерусалиме применили водометы.

В Израиле люди вышли на массовые протесты после увольнения министра обороны Йоава Галланта, выступавшего против судебной реформы.

Решение об увольнении Йоава Галланта принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. После этого десятки тысяч протестующих вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима. Толпы людей собрались возле резиденции Нетаньяху, пишет Reuters.

Полиция применила водометы, чтобы оттеснить их от резиденции Нетаньяху в Иерусалиме, а в Тель-Авиве протестующие зажгли большой костер на главной улице.

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"Государственная безопасность не может быть картой в политической игре. Сегодня вечером Нетаньяху перешел красную черту", ​- говорится в совместном заявлении лидеров оппозиции Яира Лапида и Бенни Ганца.

Экс-министр обороны Йоава Галлант написал в Twitter, что безопасность Израиля всегда была и всегда будет миссией его жизни.

Судебная реформа в Израиле

В начале января 2023 года правительство премьера Биньямина Нетаньяху представило судебную реформу.

Критики заявили, что она ограничит полномочия Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также предоставит правительству контроль над отбором судей.

После этого в стране начались протесты, 12 марта состоялась самая масштабная акция, в которой приняли участие около 500 тысяч человек.

20 февраля парламент Израиля одобрил законопроект в первом чтении.

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