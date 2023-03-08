Демонстранты заполнили несколько улиц вокруг парламента.

Протесты против "российского закона" продолжаются в Тбилиси, Грузия. Тысячи демонстрантов заполнили улицу Руставели, где расположен парламент, и прилегающие улицы.

Как сообщают "Грузия Онлайн", SOVA и Paper Kartuli, акция проходит под лозунгом "Нет российскому закону!".

Участники протеста выдвинули ультиматум властям. Они требуют:

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отказаться от принятия "российского закона";

освободить всех задержанных во время акции 7 марта.

Для выполнения требований правительству правящей партии "Грузинская мечта" предоставили час.

Среди протестующих – участницы прошедшего ранее сегодня Женского марша, представители оппозиции. Демонстранты скандируют лозунг акции, а также "Грузия!", "Нет тотальному контролю" и другие лозунги. Звучал гимн Грузии.

К месту проведения акции стянули силовиков. Представители Министерства внутренних дел обыскивают граждан, собравшихся у парламента Грузии, в частности, проводят осмотры сумок.

Часть протестующих пришла на акцию в средствах защиты – лыжных очках, масках и тому подобное. К этому накануне призывали организаторы протеста, поскольку вчера протестующих разгоняли с использованием перцового газа, в результате чего пострадало немало демонстрантов.

Параллельно продолжаются задержания участников вчерашней акции. В МВД заявили, что задержаны еще 10 человек – за неповиновение требованию полиции. У них при обыске якобы нашли электрошокеры, дубинки, различные виды пиротехники, краску и камни. Их изъяли в качестве вещественных доказательств. Также было заведено первое уголовное дело из-за применения насилия к полицейскому на митинге, задержанный – гражданин Грузии 2001 года рождения.

Протесты в Грузии - что нужно знать

7 марта в Грузии начались массовые протесты против "российского закона". Оппозиционные силы пообещали перейти к ежедневным акциям и 8 марта демонстрации продолжились. Сперва прошел приуроченный к 8 марта Женский марш, также выступивший против принятия закона.

Протестующие выражают несогласие с принятием аналогичного действующему в России "закона об иногагентах", ограничивающих работу неправительственных организаций и СМИ, которые финансируются на 20 и более процентов иностранными государствами.

Грузия претендует на членство в ЕС и этот закон ставит под угрозу евроинтеграцию страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон в случае его принятия. В настоящее время он рассмотрен только в первом чтении и поддержан минимальным необходимым (76) числом голосов депутатов.

Протесты в среду закончились столкновениями протестующих с силовиками. МВД пыталась разогнать акцию, используя перцовый газ, водометы и светошумовые гранаты. Протестующие в свою очередь забрасывали полицию "коклейлями Молотова". Несколько десятков участников протестов были задержаны.

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