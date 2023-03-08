Оппозиционные силы страны обещали перейти к ежедневным протестным акциям "до победы".

После силового разгона акции против принятия "российского закона" у здания парламента Грузии в Тбилиси протесты не утихли. Проводимые сегодня по всей стране Женские марши, приуроченные Международному женскому дню, подхватили инициативу.

Как пишет "Грузия Онлайн", акции проходят в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Озургети, Амбролаури, Болниси, Гори и других городах Грузии.

В столице марш направился к стенам парламента с целью зачитать манифест против принятого в первом чтении скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

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Организаторы акции подчеркивают, что неправительственные организации, с которыми призван бороться прозванный "российским" закон, играют ключевую роль в оказании помощи жертвам насилия, мигрантам, матерям-одиночкам, переселенцам и многим другим категориям граждан.

"В результате дискриминации и запрета этой поддержки пострадает все население Грузии", – подчеркивали организаторы акции в анонсе.

По информации Paper Kartuli, в акции участвуют около пяти тысяч человек. На фото и видео с места можно увидеть, что это преимущественно женщины. Как и во время вчерашнего протеста, закончившегося ожесточенными столкновениями с силовиками, на место стянули десятки правоохранителей.

Протесты в Грузии - что нужно знать

7 марта грузинский парламент минимальным необходимым (76) количеством голосов в первом чтении принял скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" ("российский закон", "закон об иноагентах"). Согласно закону, "иноагентами" будут считать неправительственные организации и СМИ, которые на 20% и более финансируются из других стран. Аналогичный закон действует в России и позволяет путинскому режиму бороться со правозащитными и другими организациями, СМИ.

Противники закона в Грузии утверждали, что он поставит крест на евроинтеграции страны. Их опасения подтвердил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, который заявил, что закон "несовместим с ценностями и стандартами ЕС" и может серьезно повлиять на отношения Грузии, которая является кандидатом на вступление в блок, с ЕС.

Под зданием парламента накануне рассмотрения закона собрались протестующие. В течение многочасовой акции демонстранты пытались прорваться в здание парламента, МВД страны прибегла к силовому разгону протеста. Между правоохранителями и протестующими были стычки, демонстранты использовали "коктейли Молотова", силовики - водометы, газ и светошумовые гранаты. По информации властей, 66 участников акции были задержаны. Среди протестующих были пострадавшие. После подавления протеста оппозиционные силы пообещали перейти к ежедневным протестным акциям "до победы".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников акции. Она пообещала ветировать этот закон в случае его принятия.

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