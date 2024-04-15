Законопроект об "иностранных агентах" пытаются принять уже второй раз за последний год.

Грузинскую столицу охватили новые протесты. Граждане недовольны планами властей принять закон об "иностранных агентах", аналогичный российскому. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что это уже вторая попытка правящей партии "Грузинская мечта" провести через парламент противоречивый законопроект, который оппозиционно настроенные грузины называют "российским законом". В марте прошлого года на фоне масштабных протестов документ отозвали, но теперь его подали на рассмотрение парламента снова.

Как отмечают эксперты, принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" может поставить крест на европейском будущем Грузии. Против закона выступает оппозиция, президент Саломи Зурабишвили, а также дипломатический корпус.

Во время обсуждения этого документа в одном из парламентских комитетов произошла драка. Глава оппозиционной партии "Граждане" Элико Элисашвили напал на главу фракции правящей "Грузинской мечты" Мамуку Мдинарадзе. Завязалась драка. Как пишет "Грузия Онлайн", после драки Элисашвили заявил, что "ударил кулаком по русской физиономии Мдинарадзе".

Пророссийское правительство Грузии: что известно

Как писал УНИАН, правящую в Грузии партию часто обвиняют в чрезмерной лояльности к России. Действующее правительство страны не только отказалось вводить санкции против России после ее вторжения в Украину, а наоборот начало торгово-экономическое сближение с агрессором. Ярким проявлением этого стало возобновление авиасообщения между Россией и Грузией, которое вызвало волну протестов в стране.

А действующий премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили утверждал, что причиной российской агрессии против Украины был не российский империализм, а якобы действия НАТО.

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