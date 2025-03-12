Сербия изменила свой голос с "за" на "воздержалась".

Сербия отозвала свой голос в поддержку украинской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением агрессии РФ, изменив его на "воздержалась", сообщает NIN со ссылкой на министра иностранных дел Сербии Марка Джурича.

Он рассказал, что миссия Сербии при ООН изменила свой голос в Генеральной ассамблее ООН по украинской резолюции с "за" на "воздержалась".

На вопрос о том, почему произошло во время голосования за украинскую резолюцию, Джурич ответил, что ответственность лежит прежде всего на нем.

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"Мы должны учитывать текущую ситуацию и адаптировать нашу позицию к новым геополитическим изменениям. Именно поэтому, по моему мнению, мы должны были воздержаться от голосования. Я не буду перекладывать ответственность ни на экспертов, ни на другие ведомства, политическая ответственность лежит не на президенте, а прежде всего на мне... Наша миссия при ООН изменила голос на "воздержался", и этот вопрос закрыт", - заявил Джурич.

Голосование за резолюцию Генассамблеи ООН 24 февраля: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в ООН проголосовали антироссийский проект резолюции Украины и Европы. США не поддержали его. Впоследствии Генассамблея ООН приняла и альтернативный американский проект резолюции, в которой Россию не назвали агрессором.

Сербия была в числе стран, которые в ООН проголосовали за украинскую резолюцию к третьей годовщине российского вторжения, где осуждалась агрессия РФ. Однако уже на следующий день стало известно, что в Белграде ищут "диверсанта", ответственного за это. Вице-премьер Александар Вулин назвал позором и предательством голосование Сербии за антироссийскую резолюцию и призвал главу МИД взять на себя ответственность.

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