Задержанных в Минске журналистов Радио Свобода отпустили и депортируют из страны
21:55, 21 августа 2020Мир
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По данным ассоциации, около 20:00 стало известно о задержании журналистов московского бюро Радио Свобода Андрея Киселева и Юлии Вишневецкой.
После депортации журналистам 5 лет будет запрещено посещать Беларусь / Фото: REUTERS
Задержанных в Минске журналистов русской службы Радио Свобода отпустили и депортируют из страны.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
По данным ассоциации, около 20:00 стало известно о задержании журналистов московского бюро Радио Свобода Андрея Киселева и Юлии Вишневецкой.
Их задержали якобы для проверки документов и отвезли в отделение милиции.
Позже журналистов освободили.
"Их забрали сотрудники посольства и повезут в Смоленск. Депортация на 5 лет", - говорится в сообщении.
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