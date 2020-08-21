Задержанных в Минске журналистов Радио Свобода отпустили и депортируют из страны

По данным ассоциации, около 20:00 стало известно о задержании журналистов московского бюро Радио Свобода Андрея Киселева и Юлии Вишневецкой.

Задержанных в Минске журналистов русской службы Радио Свобода отпустили и депортируют из страны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

По данным ассоциации, около 20:00 стало известно о задержании журналистов московского бюро Радио Свобода Андрея Киселева и Юлии Вишневецкой.

Их задержали якобы для проверки документов и отвезли в отделение милиции.

Позже журналистов освободили.

"Их забрали сотрудники посольства и повезут в Смоленск. Депортация на 5 лет", - говорится в сообщении.

Протесты в Минске: что было ранее

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций.

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Автор: Антонина Доломанжи