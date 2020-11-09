Практически все задержания происходили в Минске. В других городах Беларуси задержали в целом около 20 человек.

Во время Марша народовластия в Минске в воскресенье, 8 ноября, силовики задержали более тысячи человек.

Как сообщает правозащитный центр Весна, с 12 часов дня и до 02:00 понедельника, 9 ноября, задержаны 1023 человека. Список задержанных постоянно дополняется.

Практически все задержания происходили в Минске. В других городах Беларуси задержали в целом около 20 человек.

Читайте такжеВ Тбилиси тысячи людей вышли на акцию против результатов выборов: силовики применяют водометы (фото, видео)

По данным TUT.BY, среди задержанных - победительница конкурса Мисс Беларусь-2008 и бывший пресс-секретарь брестского Динамо Ольга Хижинкова, известный белорусский актер, ведущий детской вечерней передачи Калыханка Александр Жданович.

Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в том числе Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Полоцке, Могилеве.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных. Однако этого не произошло и в Беларуси продолжились забастовки.

12 октября вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель пояснил, что санкции против Лукашенко введут из-за отсутствия воли вести переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси. Все страны ЕС согласились с предложением расширить список лиц, против которых вводятся санкции.

20 октября Боррель заявил, что ни одна страна Евросоюза не оказывает сопротивления относительно введения санкций против Лукашенко в рамках подготовки второго раунда ограничительных мер в отношении белорусских властей. По его словам, началась техническая работа с целью подготовки введения санкций.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий