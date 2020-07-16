Протесты в Беларуси: правозащитники заявили о десятках задержанных

Пострадали также журналисты и велосипедист.

В Беларуси силовики задержали около 30 человек, которые намеревались подать в ЦИК жалобу относительно отказа комиссией регистрировать кандидатами в президенты соперников действующего главы Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Радые Свабода.

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Правоохранители начали задерживать активистов сразу по завершению работы ЦИК. Кроме того, среди задержанных также есть журналисты и даже велосипедист.

15 июля был вторым днем протестов людей против действий действующей власти в отношении оппонентов Лукашенко. Накануне, по информации правозащитников, были задержаны более 280 человек.

По факту «насилия против правоохранителей» за 14 июля следственный комитет Беларуси открыл еще два уголовных дела.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах. 15 июля протесты продолжились: сторонники оппозиционеров массово подавали жалобы на решение ЦИК, однако после закрытия комиссии начался жесткий разгон.

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