Белорусских журналистов преследуют и бросают за решетку только за то, что они пытаются проверить факты.

В середине августа Лукашенко был на грани, когда десятки тысяч людей вышли на улицы Минска, требуя отставки мужчины, кого называют "последним диктатором Европы". Белорусы требовали проведения свободных выборов вместо тех фальшивых, которые были проведены в начале последнего летнего месяца.

65-летний Лукашенко держится за власть в Беларуси уже 26 лет, заняв пост президента вскоре после того, как страна стала независимой после распада СССР. Но прошлое лето, как пишет Newsweek стало моментом, когда его режим столкнулся с самым серьезным за все время вызовом. Продемократическая оппозиция сплотилась вокруг Светланы Тихановской, заменившей своего мужа Сергея. Его же бросили за решетку за 10 недель до начала белорусских выборов.

Читайте такжеЛукашенко хотел создать трудовые лагеря для протестующих – СМИ (видео)С участниками протестов жестоко расправлялись на улицах и в тюрьмах. А службы безопасности без устали преследовали каждого, на кого пало хотя бы малейшее подозрение в участии в беспорядках. Благодаря поддержке Кремля, который допускал отправку российских войск, Лукашенко пережил худшие массовые акции белорусов.

Еще больше арестов, еще больше угроз, еще больше случаев заражения коронавирусом и холодная зимняя погода лишила уличное движение импульса. Оппозиция уже не наполняет улицы Минска десятками тысяч людей. Но действия продолжаются в жилых районах. 17 января независимое агентство новостей BelaPAN сообщило о по меньшей мере 30 маршах и митингах по всей Беларуси.

BelaPAN и другие негосударственные СМИ - "спасательный круг" для оппозиции, жизненно важный канал, благодаря которому можно услышать и увидеть ее дальнейшую деятельность. Журналисты и правозащитники сказали Newsweek, что именно поэтому независимые СМИ в Беларуси стали главной мишенью для Лукашенко в последнее время.

"Доверие к независимой прессе в Беларуси в целом чрезвычайно возросло в 2020 году. Это произошло благодаря освещению пандемии COVID-19, которое отличалось от государственного подхода, а также дальнейшему освещению выборов. Думаю, правительство пытается уничтожить источники и бренды, которым доверяют, чтобы дальше можно было манипулировать контентом в социальных сетях, распространяя фейки, сплетни, создавая "мутную" ситуацию, в которой не известно, кому можно верить", - сказала Мария Садовская-Комлач из Free Press Unlimited.

Она добавила, что в Беларуси продолжаются аресты журналистов. Раньше их хватали, когда они вели трансляции событий.

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С ноября по меньшей мере 9 уголовных производств было возбуждено против журналистов. Об этом свидетельствуют данные "Рептортеров без границ" и "Белорусской ассоциации журналистов". Среди них Андрей Аляксандров, репортер BelaPAN, который помогал собирать средства для поддержки заключенных участников протестов и их семей.

Его коллега из BelaPAN Татьяна Бубликова была в редакции в Минске, когда туда ворвались агенты служб безопасности. Это произошло 14 января. Рейд прошел в рамках расследования против Аляксандрова. Бубликову забрала скорая, потому что у нее подскочило кровяное давление. Один из вооруженных агентов сопроводил ее до больницы и пытался не допустить, чтобы она с помощью телефона написала об инциденте в редакции. Но Бубликова смогла записать и опубликовать видео-заявления, скрываясь от агента.

По ее словам, работа редакции была почти полностью парализована. Сотрудники, которых не арестовали в тот день, теперь боятся за свою безопасность и карьеру.

"Мы все устали бояться. Бояться потерять работу, бояться арестов, допросов в КГБ и прослушиваний. Мы устали от атмосферы страха и недоверия. Мы хотим просто жить, дышать свободно, быть открытыми и честными с другими, а не бояться за родных", - сказала Бубликова.

Белорусских журналистов хватали во время подавления первых протестов. В них стреляли, их били и выдвигали обвинения против них наравне с другими демонстрантами. Режим атакует журналистов, пытаясь тем самым ослабить продемократическое движение.

Читайте такжеУкраина не присоединилась к третьему пакету санкций Евросоюза против Беларуси"Беспристрастная журналистика помогает людям принимать решения и продолжать протестовать. Наши репортажи нейтрализовали влияние лжи государственных СМИ. Например, государственная пресса утверждает, что оппозиционные митинги собрали менее 20 тысяч человек. Но мы опубликовали видео-репортажи, на которых видно, что людей было значительно больше", - пояснила Бубликова.

Она добавила, что только благодаря независимым репортажам люди узнали о том, как полиция убила Александра Тарайковского, хотя он был безоружен и поднял руки вверх. Лишь благодаря независимым СМИ белорусы узнают о зверствах и пытках, к которым прибегает милиция.

Протесты в Беларуси сейчас несколько утихли. Но обе стороны ожидают оживления активности с началом весны. Политические беспорядки и экономический кризис - это горькое сочетание. Уже сейчас есть определенные признаки восстановления активности. На этой неделе белорусская милиция арестовала более 100 человек во время протестов в Минске.

"Думаю, давление на негосударственные СМИ будет усиливаться на фоне оживления протестов и с приближением конца правления Лукашенко. Я не знаю, что именно может произойти. Но очевидно, что Лукашенко пойдет на все, чтобы остаться у власти. Он готов идти до конца", - сказала Бубликова.

Выборы и протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Перевод: Лесь Дымань