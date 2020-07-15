Протесты в Беларуси: против задержанных открыли уголовные дела

Правоохранители не назвали количество задержанных протестующих.

Белорусская милиция открыла уголовное дело против участников вечерних протестов в столице страны по статье «организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок в Минске и сопровождающихся явным неповиновением милиции».

Об этом сообщает Белта.

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Правоохранители заявили, что добавили к делу все материалы, размещенные в интернете.

«Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка», – подчеркнул представитель милиции.

При этом правоохранители не назвали количество задержанных протестующих.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

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