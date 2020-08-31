Эксперт отметил, что оппозиция в Беларуси пока не имеет лидера, который может конкурировать с Лукашенко.

Протесты в Беларуси являются закономерным явлением.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"На самом деле, в Беларуси происходит закономерный процесс. Выросло новое поколение белорусов, молодежи, которая не знает, кто такой на самом деле Лукашенко, который кроваво подавлял протесты в конце 90-х. Они думают, что это добрый усатый дядька, который всем надоел, и можно протестами его убрать. Но Лукашенко всем покажет, что он не добрый дядя и не собирается из власти идти", — сказал он.

По прогнозу эксперта, Лукашенко останется у власти в Беларуси.

"Сколько это будет продолжаться? Я думаю, еще месяц они будут пытаться выходить на митинги. Ну, может, два. Но в итоге все закончится, потому что ничего не будет происходить, а оппозиция вместо того, чтобы соблюдать жесткие требования к Лукашенко, постоянно снижает градус, уменьшает требования. Все сойдутся на изменениях в Конституцию, на референдуме. В результате под этими косметическими изменениями Лукашенко все равно останется у власти, но еще и снимет с себя ответственность, потому что будет больше власти у парламента. Но все ключевые решения в стране будет принимать Лукашенко", — сказал он.

По словам эксперта, у белорусской оппозиции нет кандидата, которого можно было бы противопоставить Лукашенко.

"Я думаю, они будут пытаться делать какие-то политические усилия, но я вообще не знаю, кто там будет политиком, потому что та же Тихановская объявила, что второй раз она не будет баллотироваться в президенты. Поэтому я предлагаю белорусской оппозиции определиться, кто у них лидер и кто, если выборы состоятся, будет конкурировать с Лукашенко. Потому что пока у них некого даже выставить на эти выборы", — сказал он.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

30 августа во время «Марша мира и независимости» вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк