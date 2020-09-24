Лукашенко считает, что его инаугурация не была тайной, ведь об этом ранее писали Telegram-каналы.

Появилась первая реакция Александра Лукашенко на заявления ряда стран, в которых те не признают его легитимным президентом.

Упреки со стороны Запада и соседних стран Лукашенко прокомментировал на встрече с китайским послом, цитирует Белта.

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Лукашенко считает, что его инаугурация 23 сентября не была тайной, ведь об этом ранее писали СМИ и Telegram-каналы. Более того, на само мероприятие пригласили около 2 тысяч гостей, «и в тайне это сохранить практически невозможно».

«У нас, кажется, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать, они знали. Потому что тренировка и подготовка – это же определенное время занимает», – ответил Лукашенко.

Он также прокомментировал непризнание странами его легитимности.

"Кричат о том, что они что-то там не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, пусть об этом лучше скажут», – заявил Лукашенко.

Политик утверждает, что для огласки об инаугурации умышленно проехали праздничным кортежем по центру Минска.

"Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет", – пояснил Лукашенко, назвав свою очередную инаугурацию "рабочей встречей".

Наконец, он подытожил, что своими заявления Запад лишь «подогревает протестное так называемое настроение».

«Чтобы больше людей вывалило на улицы, как обычно, в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы», – заявил Лукашенко.

Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.

Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.

В разных городах Беларуси 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко граждане вышли на массовые протесты, самые масштабные происходят в Минске. Там почти сразу начался силовой разгон акции и задержания.

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Автор: Яна Ставская