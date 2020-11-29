Больше всего протестующих задержали в Минске.

В Минске и других городах Беларуси полиция разгоняла колонны и задерживала протестующих, которые принимали участие в акцях протеста против фальсификаций на выборах и насилия.

Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

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"По состоянию на 21:30 правозащитный центр "Вясна" собрал имена более 330 задержанных в Минске и других городах", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Минске силовики применяли газ на Партизанском проспекте.

"Более 20 колонн демонстрантов прошли маршем в Минске. Люди выезжали и в другие города страны", - говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

С начала акций протеста, по данным лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, были задержаны и пострадали около 30 тысяч человек.

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Автор: Юлия Петриченко