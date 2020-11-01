В настоящее время известно о задержании около 50 человек.

В Минске проходит очередная массовая акция противников Александра Лукашенко под названием "Марш против террора".

Читайте такжеБелорусы выходят на марш протеста: в Минск стягивают спецтехнику, закрыли три станции метро (видео)Как сообщает Радио Свобода, предполагается, что шествие из центра Минска направится к урочищу Куропаты - мемориалу жертв сталинского террора. В колонне на момент начала движения было несколько тысяч человек.

В столице снова начались перебои с мобильным интернетом, закрыты несколько станций метро, на улицах появилась спецтехника правоохранительных органов. Центр города перекрыт ОМОНом.

По данным правозащитного центра "Весна" в столице происходят точечные задержания. По состоянию на 16:45 по Минску (15:45 по киевскому времени) задержали около 50 человек.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификацию президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская выдвинула Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

12 октября вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель пояснил, что санкции против Лукашенко введут из-за отсутствия воли вести переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси. Все страны ЕС согласились с предложением расширить список лиц, против которых вводятся санкции.

20 октября Боррель заявил, что ни одна страна Евросоюза не оказывает сопротивления относительно введения санкций против Лукашенко в рамках подготовки второго раунда ограничительных мер в отношении белорусских властей. По его словам, началась техническая работа с целью подготовки введения санкций.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

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Автор: Виталий Саенко