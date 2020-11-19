Белорусские врачи и медсестры не имеют права бастовать, однако, они все же нашли способ выразить свой протест против власти.

В Беларуси врачи, медсестры и другие медработники считают, что у них нет другого способа заставить власти услышать их, кроме как начать массово увольняться. Причиной такого своего решения они называют "беспрецедентную ложь, бесправие и репрессирования людей со стороны власти".

Как пишет Gazeta Wyborcza объявление о массовых увольнениях медиков было сделано в специальной группе "Белые халаты" в Telegram.

"Нет ощущения более гнетущего, чем бессилие и беспомощность. И единственное, что мы можем сделать, - это уволиться, потому что нам нельзя бастовать", - говорится в объявлении.

Читайте такжеВ Беларуси с начала протестов были задержаны почти 26 тысяч человекСогласно Трудовому кодексу Беларуси, граждане имеют право на увольнение через 30 дней после уведомления работодателю о своем решении. Или же все может произойти скорее по согласию сторон. По мнению медиков, за это время администрация Александра Лукашенко будет иметь шанс выполнить требования участников протестов, в частности, провести новые выборы и прекратить применение насилия к демонстрантам. Под объявлением "Белых халатов" подписались 5 тысяч медиков.

Людям, которые по объективным причинам не могут сейчас уволиться, предлагают начать так называемую "итальянскую забастовку" (формальное исполнение служебных обязанностей). То есть врачи по такому сценарию должны "выписывать больничные и рецепты на основе нужд пациента, а не фальшивой статистики, лечить пациентов стационарно так долго, как того требует выздоровление, а не так, как приказывают сверху". Также медики должны сообщать только правдивые данные.

С начала протестов против Лукашенко 9 августа белорусские врачи поддерживают демонстрантов как морально, так и физически. На фоне эпидемии коронавируса, кроме своих главных обязанностей они часто оказывают медицинскую помощь тем, кого избила белорусская милиция.

Читайте такжеВ Минске силовики задержали около 40 медиков, вышедших на демонстрацию (видео)А учитывая сложные условия работы и ситуацию в стране, медики и сами принимали участие в протестах. 26 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке. Медработники тоже приняли в нем участие, за что их репрессировали власти и медицинское руководство. В Беларуси количество новых случаев заражения коронавирусом растет ежедневно. Но несмотря на это, врачей увольняют с работы, арестовывают на улицах, бьют и бросают в тюрьмы. Против медиков также возбуждают уголовные и административные дела.

15 ноября во время "традиционного" воскресного марша в Минске ОМОН задержал онколога и кандидата медицинских наук Павла Моисеева, руководителя хирургического отделения Республиканского онкологического центра Андрея Полуянчика, онколога Евгения Кузьмина. Последний в 2014 году получил звание "Врач года Республики Беларусь". Также под арест попал психиатр-нарколог Виктор Сатсута. Врачей арестовывают также и в других белорусских городах.

Читайте также"Сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне": белорусская оппозиционерка Колесникова рассказала о своем похищении16 ноября появилась информация о том, что Республиканский научно-практический центр "Мать и ребенок" не продолжил сотрудничество с Андреем Витушко, которого в Беларуси считают одним из лучших детских реаниматологов в стране. Его задержали еще в августе. В знак солидарности коллеги врача уже несколько дней выходят на улицы на протесты с плакатами и портретами Витушка.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Перевод: Лесь Дымань