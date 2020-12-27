Белорусы начали выходить на протесты с самого утра.

В ряде городов Беларуси в воскресенье, 27 декабря, проходят протестные акции. Утром в Минске снова появилась военная спецтехника.

Об этом сообщает портал Tut.by.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что террористы "везли тоннами оружие" якобы через УкраинуНесмотря на то, что не было масштабных анонсов относительно сегодняшних акций, люди стали выходить на протесты с самого утра. Они организовывали колонны и марши, а также мирные пикеты. Такие акции зафиксированы в Миске, а также в Гродно, Бресте, Жодино.

В центральной части Минска замечены автозаки. Как и во все предыдущие воскресенья после президентских выборов, не обошлось без задержаний.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Алина Вишневская