Лукашенко поручил КГБ пресекать действия организаторов протестов

Главе МВД президент Беларуси поручил не допускать "беспорядков" в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности выявлять организаторов акций протеста и пресекать их действия.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Как отмечает издание, Комитету государственной безопасности Лукашенко поручил "выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси".

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В свою очередь Министерству внутренних дел Лукашенко поручил не допускать "беспорядков" в стране, и особенно в Минске.

"В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - подчеркнул Лукашенко.

Выборы и протест в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Автор: Александр Топчий