Кремль уже мог направить свои силы в Беларусь в поддержку Лукашенко - экс-советник Путина

Он напомнил, что Путин неоднократно предлагал Кучме оказать помощь во время Оранжевой революции.

В протестах в Беларуси с обеих сторон участвуют и россияне.

Об этом рассказал российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24".

Читайте такжеТихановская записала новое обращение: просит мэров городов возглавить протесты (видео) "В том, что российские граждане находятся в Беларуси, и могут участвовать в происходящем, с обеих сторон - вообще сомнений нет. Понятно, что есть немало российских граждан, которые поддерживают правое дело белорусов. Не являются также большой тайной, особенно после похода "вагнеровцев", что силовики, советники, консультанты, а, возможно, и реальные спецназовцы участвуют, есть косвенные признаки. Не исключено, что со стороны Кремля направлены силы в поддержку Лукашенко ", - сказал он

Илларионов напомнил, что Путин неоднократно предлагал Кучме оказать помощь во время Оранжевой революции.

"Второго декабря 2004 года в аэропорту" Внуково "в зале официальных делегаций Путин предлагал Кучме использовать российские спецслужбы, силовиков для подавления. Надо отдать должное Леониду Даниловичу, он отказался, хотя, судя по всему, эти силовики уже находились на территории Украины, в пригородах Киева, и готовы были к применению. То, что силовики отправлялись во время Майдана - об этом тоже известно. Воспользуется ли Лукашенко предложением Путина - думаю, мы узнаем в ближайшее время ", - сказал он.

Протесты в Беларуси: хроника событий

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Автор: Андрей Василюк