Благодаря протестам в Беларуси люди стали теснее общаться друг с другом, что является очень важным в глобальной перспективе борьбы с режимом.
Об этом рассказал аналитик белорусского Института социологических исследований Вадим Можейко в эфире канала "Украина 24".
"Эти грубые задержания никак не могут остановить протесты. Власть просто показывает отсутствие других инструментов. Люди понимают, что важно действовать системно, выходить", — сказал он.
По словам эксперта, благодаря протестам люди значительно расширили круг своих социальных связей.
"Еще один важный момент протестов - это рост горизонтальных связей в районах, когда люди знакомятся со своими дворами, районами, создают локальные чаты в телеграм на несколько тысяч человек, которые живут рядом. Когда они вместе встречаются, пьют чай, ходят на акции. Такой рост горизонтальных связей подменяет вертикаль системы, он крайне важен в глобальной перспективе, пусть часто и не такой заметный", — сказал Можейко.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
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