По словам эксперта, благодаря протестам люди значительно расширили круг своих социальных связей.

Благодаря протестам в Беларуси люди стали теснее общаться друг с другом, что является очень важным в глобальной перспективе борьбы с режимом.

Об этом рассказал аналитик белорусского Института социологических исследований Вадим Можейко в эфире канала "Украина 24".

"Эти грубые задержания никак не могут остановить протесты. Власть просто показывает отсутствие других инструментов. Люди понимают, что важно действовать системно, выходить", — сказал он.

По словам эксперта, благодаря протестам люди значительно расширили круг своих социальных связей.

"Еще один важный момент протестов - это рост горизонтальных связей в районах, когда люди знакомятся со своими дворами, районами, создают локальные чаты в телеграм на несколько тысяч человек, которые живут рядом. Когда они вместе встречаются, пьют чай, ходят на акции. Такой рост горизонтальных связей подменяет вертикаль системы, он крайне важен в глобальной перспективе, пусть часто и не такой заметный", — сказал Можейко.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк