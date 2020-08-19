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"С этими митингующими разберемся": Лукашенко резко высказался о протестующих

12:24, 19 августа 2020
Мир
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Лукашенко призвал рабочих "не прятать глаза в асфальт" / фото REUTERS

"Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - цитирует слова Лукашенко агентство "Белта".

Как сообщается, такие слова прозвучали сегодня на заседании Совета безопасности.

"Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - привел пример президент Беларуси.

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Автор: УНИАН

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