"С этими митингующими разберемся": Лукашенко резко высказался о протестующих

Президент Беларуси Александр Лукашенко резко высказался в адрес митингующих.

"Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - цитирует слова Лукашенко агентство "Белта".